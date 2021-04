Dopo aver intervistato sua madre, Tommaso Zorzi ha chiacchierato con Filippo Bisciglia nel corso della quarta puntata del suo format sul web. Il conduttore di Temptation Island ha svelato un retroscena particolare sul montepremi del Grande Fratello.

Cosa mi ha lasciato il Grande Fratello? Tantissimi bei ricordi, lo rifarei mille volte a differenza di tanti che lo rinnegano. Mi sono divertito ed ho vissuto emozioni forti.

All’interno della Casa mi ero creato il mio piccolo mondo e c’era il mio migliore amico Auguro De Megni. – scrive blogtivvu.com – Ci eravamo detti che avremmo diviso il montepremi ma non era proprio una divisione.

Quell’anno c’era il montepremi più ricco di sempre, un milione di euro al primo. Noi venivamo da un mondo un po’ diverso, non esistevano i social ed io lavoravo in un negozio di telefonini ed eravamo ragazzi presi dalla strada era il GF normale e non vip.

Ci mettemmo d’accordo io e Augusto ma non è andata così. – si legge su blogtivvu.com – Quando chiamarono il terzo classificato ci abbracciammo perché avremmo vinto almeno 150mila euro ma non è andato così.

Filippo Bisciglia dopo il Grande Fratello ha depositato i gettoni d’oro in banca dimenticandosene totalmente:

Ho fatto due calcoli… ho preso all’incirca 8mila e qualche cosa. Lo scorso anno sono andato in banca e oggi i gettoni d’oro valgono 20mila. Se avessi finto il Grande Fratello e avessi depositato il milione, oggi sarebbero 3 milioni di euro, non malissimo.