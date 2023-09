Avete mai visto la figlia di Bianca Berlinguer? Giulia Manconi è bellissima come la sua mamma – FOTO

Giulia Manconi è la figlia di Bianca Berlinguer, nata dall’amore tra la giornalista e suo attuale marito Luigi Manconi. Sebbene la conduttrice di “E’ sempre Cartabianca” sia una figura televisiva molto amata e famosa, è anche una madre.

Avete mai visto la figlia di Bianca Berlinguer? Giulia Manconi è bella come la mamma

La vita privata di Bianca è stata sempre oggetto di grande riservatezza, quindi pochi conoscono Giulia, nata nel 1988. Nonostante la somiglianza evidente con sua madre, la ragazza ha preferito restare lontana dai riflettori.

In una intervista a “Vieni da Me”, la giornalista ha condiviso i suoi pensieri sul legame con sua figlia, raccontando: “Mi pento di averne fatto una sola – ha confessato a Caterina Balivo -. Io mi sono fermata a una, sbagliando. Se tornassi indietro sicuramente farei il secondo. Non dico più di due, ma al secondo ci arriverei”.

Durante l’intervista, Bianca ha anche sottolineato che è diventata madre nel momento giusto per lei: “Fino a una certa età non ho desiderato di diventare mamma, quando ho avuto Giulia avevo 37 anni – ha raccontato a Vieni da Me – […] ho avuto mia figlia quando l’ho desiderata”.

Giulia Manconi, nonostante la carriera dei genitori, sembra disinteressata alla popolarità: “Non gliene importa assolutamente niente – ha detto Bianca Berlinguer a Caterina Balivo -. Sono più io che le racconto qualcosa, oppure lei mi chiede di cose che legge sul web, più che vedermi in tv”.

Ecco alcune foto