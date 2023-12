I figli di Fedez e Chiara Ferragni: Leone e Vittoria Lucia Ferragni

Fedez e Chiara Ferragni sono due delle figure più influenti in Italia, noti non solo per le loro rispettive carriere ma anche per la loro storia d’amore. La coppia ha due figli: Leone Lucia Ferragni e Vittoria Lucia Ferragni.

Fedez e Chiara Ferragni, chi sono i figli Leone e Vittoria

Leone è nato il 19 marzo 2018. Il nome Leone è sempre stato uno dei preferiti di Chiara, che è ossessionata dal film “Il Re Leone”. Una settimana prima del suo primo appuntamento con Fedez, Chiara si era fatta un tatuaggio raffigurante un leone e una leonessa, simbolo dell’amore.

Quando ha conosciuto Fedez, questo tatuaggio ha assunto ancora più significato, rappresentando il loro amore.

Vittoria è nata il 23 marzo 2021. Il nome Vittoria è stato la prima scelta di Chiara Ferragni quando ha scoperto di essere incinta di una femmina.

A Chiara piace anche il soprannome Vitto, che è un po’ maschile e femminile. Vittoria è stata un simbolo di vittoria in molti aspetti in un certo periodo della loro vita.

La famiglia Ferragni-Fedez

Chiara e Fedez cercano di garantire la massima stabilità alla loro famiglia. Durante i giorni di paura e preoccupazione, la Ferragni ha fatto il possibile per mantenere la calma e la stabilità, e continua a farlo ora che Federico è tornato a casa e si sta pian piano riprendendo.

Federico, dopo la sua malattia, ha confessato che non gli dispiacerebbe avere al più presto anche un terzo figlio.