Come sta Fedez? Chiara Ferragni commenta il suo stato di salute

Fedez è tornato a casa dalla moglie Chiara Ferragni, i figli Leone e Vittoria e la new entry Paloma. Il cantante è attualmente in convalescenza in attesa di ricominciare la sua vita di sempre, compresi i Live di X Factor in partenza.

Chiara Ferragni proprio di recente ha aggiornato i follower sull’attuale stato di salute di Fedez, dopo la sua assenza nel corso di una gita fuori porta insieme ai figli Leone e Vittoria.

Rispondendo ad una domanda di una follower in merito all’assenza del marito durante la gita con i figli, ha affermato:

Con molta probabilità rivedremo Federico nel corso dei Live di X Factor.

Secondo lui la stampa è morbosa. Fermo restando che la regola base è “più ti esponi e più la stampa sarà morbosa”, non prendiamoci in giro. La stampa non è in casa tua, non spia i tuoi figli con le telecamere montate in cameretta, non pubblica le tue conversazioni con lo psicologo, non fa serie sulla tua vita. Non può neppure pubblicare il volto dei tuoi figli.