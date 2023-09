Chi è il fidanzato di Rebecca Staffelli? Alessandro Basile è un ex volto di Uomini e Donne

Chi è il fidanzato di Rebecca Staffelli? Alessandro Basile è un volto noto del mondo dello spettacolo televisivo italiano, grazie alla sua partecipazione al programma Uomini e Donne nel 2015, dove ha corteggiato Rossella Intellicato. Dopo questa esperienza nel dating show trasmesso su Canale 5, il ragazzo è tornato sulla bocca di tutti per via della sua bella storia con la nuova regina social del Grande Fratello.

Alessandro si è allontanato dalla televisione per concentrarsi principalmente sul suo lavoro nel campo della musica, avviando una carriera come produttore discografico e deejay. Nel 2018 si è fidanzato con Rebecca Staffelli, figlia di Valerio Staffelli e rinomata speaker radiofonica.

La loro storia d’amore procede a gonfie vele, e sembra che a breve potrebbero decidere di sposarsi. Nel dicembre 2020, Alessandro ha fatto la sua proposta di matrimonio a Rebecca, alla quale lei ha risposto con un entusiastico “sì”.

Alessandro Basile è nato a Taranto il 23 novembre 1983, il che significa che ha attualmente 39 anni. Al momento convive a Roma con la sua fidanzata.

Dopo aver conseguito la laurea, prima in Marketing e successivamente in Fashion Management, Alessandro si è trasferito a Londra per sei mesi, dove ha avuto l’opportunità di lavorare presso l’azienda di moda Stella McCartney.

Quest’esperienza l’ha aiutato a capire la sua vera passione, portandolo a concentrarsi sempre di più nel campo della musica e a perfezionarsi come produttore discografico e deejay.