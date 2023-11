Chi è la fidanzata di Matteo Bocelli? Da Bella Hadid a Carolina Stramare

Matteo Bocelli, figlio del famoso tenore Andrea Bocelli, è un celebre cantante pop italiano. Chi è la sua fidanzata? Nonostante le numerose voci e scandali che circolano sulla sua vita amorosa non ci sono conferme ufficiali.

Chi è la fidanzata di Matteo Bocelli?

Matteo Bocelli non ha mai rivelato pubblicamente di avere una fidanzata. Tuttavia, ci sono state alcune speculazioni riguardo alla sua vita privata che vi raccontiamo di seguito.

Secondo alcune fonti, dopo la potenziale rottura con la modella americana Bella Hadid, Matteo Bocelli sarebbe stato visto in compagnia di Carolina Stramare, modella italiana e vincitrice di Miss Italia 2019.

Nonostante le indiscrezioni, in tal senso non è mai arrivata alcuna conferma ufficiale.

Chi è Bella Hadid

Bella Hadid si distingue per essere una delle modelle più influenti nell’industria della moda odierna. Oltre al successo in passerella, la sua influenza si estende a iniziative sociali e a un crescente interesse per le questioni ambientali.

Nonostante le speculazioni su una possibile relazione con Matteo Bocelli in occasioni pubbliche, entrambi sono attualmente single e all’epoca dei fatti non hanno mai confermato questo gossip.

Sebbene si sia vociferato su un’amicizia tenera, la realtà potrebbe essere più innocua di quanto si pensi.

Secondo voi sono stati davvero insieme?