Fedez e il regalo di Myrta Merlino: ecco cosa gli ha fatto recapitare – VIDEO

Fedez e Chiara Ferragni non hanno pace. Dopo la rottura i Ferragnez continuano ad essere seguiti da paparazzi e giornalisti e proprio oggi Myrta Merlino, nel corso di Pomeriggio 5 gli ha fatto recapitare un regalo particolare.

Fedez riceve un regalo (molto particolare) da Myrta Merlino

Ed infatti lo stesso Fedez, nelle storie di Instagram, aveva raccontato le sue ultime sventure: “Comunque ragazzi se avete cornetti portafortuna, quadrifogli, ferri di cavallo, talismani della fortuna, potete scrivermi in DM? Grazie. Mi servono per un amico”.

Per questo motivo Myrta Merlino gliene ha regalato uno: “Ho appena messo giù il telefono con Myrta. Grazie mille ragazzi. Io faccio autoironia. Vuoi una massima? Non prendere la vita troppo sul serio perché tanto non ne uscirai vivo”, ha svelato Fedez al giornalista.

Federico, in ultimo, ha commentato gli ultimi gossip con protagonista anche Chiara Ferragni e il possibile ritorno di fiamma: “Ma secondo te lo vengo a dire a te? Chi vive sperando muore disperato… non era così! Chi vive sperando muore? Finitela voi da casa la frase amici!”, ha tagliato corto.

Ecco il VIDEO: