Fedez e Chiara Ferragni: i fan ricominciano a sognare. Il rapper, infatti, è tornato nuovamente ad indossare la fede al dito anulare sinistro. Questo è emerso durante il suo incontro con gli studenti presso il Circolo dei Lettori di Torino, un’occasione dedicata alla discussione di un argomento a lui molto caro: la salute mentale.

Seduto sul palco, il rapper teneva il microfono con la mano sinistra, sulla quale spiccava la fede. Non ha menzionato in alcun modo il presunto terremoto che avrebbe colpito la sua vita privata, ovvero la presunta separazione da Chiara Ferragni.

Questo contrasta con quanto è stato osservato durante un’intervista a Pomeriggio 5 appena tre giorni prima, quando le telecamere hanno catturato Fedez mostrando la mano sinistra in camera.

In quell’occasione, era evidente che l’artista non indossasse più la fede al dito.

Tuttavia, durante l’intervista, Federico aveva rifiutato di commentare le voci riguardanti la sua relazione con la moglie Chiara Ferragni:

Secondo lei ho voglia di giocare sulla pelle dei miei figli? Non mi interessa cosa dicono le persone. Lei conosce la relazione con sua moglie? Se io le chiedessi lei come si comporta con sua moglie, lei come lo percepirebbe?

Io sono esposto in pubblico e accetto il fatto che le persone facciano illazioni sulla mia storia perché sono un personaggio pubblico, ma che io mi metta a rispondere nel merito…. come le sembra? Chiunque può parlare di quello che vuole, a me non interessa. Ho altre priorità nella mia vita e sono i miei figli in questo momento.