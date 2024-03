Fedez, prove di pace con Chiara Ferragni? Il gesto social: fan dei Ferragnez sperano

Fedez e Chiara Ferragni: c’è chi spera che la favola dei Ferragnez possa ricominciare con un “e vissero felici e contenti”. Nelle passate ore un gesto social del rapper ha nuovamente riacceso le speranze. Cosa è successo esattamente?

Fedez ed il gesto social: è rivolto a Chiara Ferragni?

Negli ultimi giorni Chiara Ferragni ha fatto fatica a mostrarsi serena, ed in più circostanze ha postato alcuni suoi selfie in cui appare provata dal periodo non semplice che sta vivendo, sia per quel che concerne il lato professionale – dopo il caso Pandoro e le conseguenti azioni legali – che privato, in seguito alla crisi con Fedez.

Quest’ultimo, di contro, ha dedicato ampio spazio al suo lavoro, con numerose Stories relative a Muschio Selvaggio ed ai vari incontri che ha avuto. Nelle passate ore, tuttavia, ha compiuto un gesto sul suo profilo Instagram che non è passato affatto inosservato, soprattutto ai fan dei Ferragnez.

In una sua Story, infatti, Fedez ha postato una canzone che, secondo gli utenti del web, potrebbe essere dedicata proprio alla sua crisi con la moglie.

Il rapper ha condiviso una parte del testo di una sua vecchia canzone con J-Ax, “Sembra semplice”. La scelta delle parole non sembra affatto casuale e potrebbero essere riferite al difficile momento sentimentale con Chiara:

Che sia un modo per far giungere un messaggio alla moglie? Chiara intanto, nell’intervista da Fabio Fazio a Che tempo che fa aveva ammesso di sentire ancora il marito, pur confermando la forte crisi in atto: