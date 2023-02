E’ trascorso quasi un anno da quando Fedez ha dovuto fare i conti con l’incubo della malattia. Il 23 marzo scorso, infatti, è stato operato per un tumore neuroendocrino del pancreas, a distanza di pochi giorni dall’annuncio dato ai suoi follower su Instagram. Un “incidente di percorso” che ha inciso notevolmente sulla sua vita e sulla stessa professione.

Fedez parla della malattia dopo il tumore al pancreas

Durante una puntata di Muschio Selvaggio dello scorso novembre, a distanza di alcuni mesi dall’operazione, fortunatamente andata a buon fine, Fedez è tornato a parlare della malattia ed ha svelato come per lui non sia stata affatto fonte di miglioramento personale, come in tanti dicono.

Dopo la scoperta, quasi del tutto casuale, del tumore molto raro al pancreas, Fedez ha vissuto un momento molto difficile e delicato e riflettendo sul modo in cui la malattia ha inciso sulla sua vita, ha dichiarato:

Quando mi sono ammalato di cancro la narrazione che nella mia testa doveva esserci è ho avuto il cancro e di conseguenza questa esperienza mi migliorerà come essere umano, ma chi ca*zo l’ha detto, però effettivamente è un po’ questo, ti dicono che quando ti ammali scopri il senso della vita, col ca*zo, da quando mi sono ammalato sono diventato depresso, un essere umano peggiore io dopo il cancro, ed è questa la figata del mio cancro, beh sì, perché per quale motivo dovrei essere una persona migliore?

Indubbiamente la malattia ha cambiato il rapporto di Fedez con il denaro:

Prima di avere un tumore avevo un obiettivo in soldi, era di 200 milioni. Ora non me ne frega più niente. Mi sono detto che non ha senso e sai perché? Perché metti che arrivi a 200, poi vuoi sempre di più, poi sono 300, poi 400. Poi arrivi al miliardo e comunque ti rendi conto che quello non è il fine.

Ma come sta oggi? A svelarlo è stato lo stesso rapper al talk “Brutto male addio” a Il Tempo della salute di Milano: