Fedez ci sarà ai live di X Factor 2023? Arriva la risposta ufficiale

Fedez ci sarà ai live di X Factor 2023? La risposta ufficiale arriva dal diretto interessato, che per la gioia dei suoi fan (e di quelli del talent musicale), ha confermato la sua presenza dietro al banco dei giurati. X Factor, ricordiamolo, prenderà il via con i Live da giovedì 26 ottobre, come sempre su Sky Uno ed in streaming su Now Tv.

Fedez sarà ai Live di X Factor 2023

Ottime notizie per Fedez e per tutti coloro che attendevano con ansia notizie sul suo stato di salute e sulla sua presenza o meno ai live di X Factor. Il rapper e marito di Chiara Ferragni ci sarà, come confermato dallo stesso in una diretta Instagram:

Se sarò a X Factor? Sì, oggi sono andato a fare la visita di controllo e mi hanno fatto il certificato medico per partecipare.

Questo significa automaticamente che le sue condizioni di salute sarebbero in netto miglioramento dopo essere stato operato per due ulcere che gli avevano causato un’emorragia interna.

Intanto questa sera rivedremo Fedez in tv in occasione degli Home Visit, ovvero la tappa conclusiva che precede i Live e durante la quale ciascun giudice incontrerà i cinque artisti selezionati ai Bootcamp dei quali solo tre accederanno al prossimo step decisivo.

Fedez, nel dettaglio, dovrà scegliere tra Lorenzo Bonfanti, 30enne di Civate (Lecco); Sara Sorrenti, 34 anni di origini calabresi e ora a Bruxelles; Giulia Petronio, 23enne di Milano; Maria Tomba, 20enne di San Bonifacio (Verona) ora a Milano ed Asia Leva, 18enne di Sezze (Latina).