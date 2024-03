Fedez “limonava con un’altra a Parigi!”, la bomba dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip

Scoppia il caso su Fedez: una ex partecipante al Grande Fratello Vip avrebbe avvistato il rapper scambiarsi effusioni con un’altra donna a Parigi. Fedez “limonava con un’altra a Parigi!”, la bomba dell’ex del GF Vip Lo spiffero è venuto fuori da Elisa De Panicis, influencer nota per la sua presenza nel reality di Canale 5 …

Lo spiffero è venuto fuori da Elisa De Panicis, influencer nota per la sua presenza nel reality di Canale 5 nel 2020 e per presunti legami con Cristiano Ronaldo.

Su Instagram, ha condiviso un aggiornamento in cui racconta di aver visto Fedez impegnato in una lunga sessione di baci con una ragazza durante la settimana della moda nella capitale francese.

Precedentemente, Elisa aveva preso posizione a favore di Chiara Ferragni riguardo alla polemica copertina de L’Espresso, che ritraeva l’imprenditrice digitale come il Joker.

Poi la rivelazione:

Tra Fedez a Parigi che si limona una tipa davanti a me per tre ore e la cover de L’Espresso, ma dico io…Senza parole!

La scorsa settimana Fedez si trovava effettivamente a Parigi per assistere alla fashion week.

Chiara Ferragni, invece, è rimasta a casa, saltando la Fashion Week per la prima volta in anni. Sembra che il viaggio di Federico non fosse solo per lavoro, ma anche per trascorrere del tempo con un’altra donna.

O almeno, questo è quello che ha lasciato intuire l’ex gieffina: cosa ne pensate?