Massimo Falconi, il medico che ha operato Fedez di tumore al pancreas, intervistato tra le pagine del settimanale Oggi, ha svelato un retroscena dopo l’operazione.

“Lui tende all’ipocondria, quindi a ogni minimo disturbo consulta i medici”, ha svelato il dottore. Poi il retroscena in merito ad una promessa che Fedez però, non ha mantenuto:

Avevamo stretto un patto, silenzio assoluto per 15 giorni, finché non fosse giunto l’esito dell’esame istologico. Lo ha mantenuto per 48 ore. Poi si è fotografato da solo e ha postato tutto su Instagram.

E per quanto riguarda la crisi con Chiara Ferragni, il medico ha commentato:

C’era un’empatia non formale tra loro. Sono certo che abbia sofferto molto di più per le avventure giudiziarie della moglie e la separazione che ne è seguita.

In ultimo, il dottore ha spiegato la causa dell’emorragia che ha colpito Fedez:

Ho deciso di parlare sui social della mia malattia in parte perché sentivo la necessità di condividere quello che mi stava accadendo, in parte anche per aiutare chi sta vivendo o dovrà vivere la mia stessa esperienza — ha raccontato il cantante —. Quando ho avuto la diagnosi ho cercato su internet e ho trovato poche informazioni. Il tumore neuroendocrino del pancreas è molto raro ed era quello di Steve Jobs, notizia non rassicurante. Non avevo altri riferimenti.

E poi c’è Gianluca Vialli, con il quale sono riuscito a parlare il giorno dopo e mi ha aiutato, mi ha dato sollievo. Ero consapevole che avrei ricevuto anche critiche, come quelle, puntualmente arrivate, sul mio affrontare esami e cure da “privilegiato”, ma volevo aiutare gli altri. Mi hanno persino chiamato “narcisista patologico”. Ma ho ottenuto anche tanto affetto e sono tuttora convinto e contento della mia scelta.