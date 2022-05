Fedez dopo il tumore al pancreas ha svelato di aver radicalmente modificato il suo rapporto con il denaro. Nel corso della nuova puntata del Muschio Selvaggio, il podcast che lo vede protagonista insieme a Luis Sal e suo fratello Martin, ha fatto una rivelazione molto interessante.

Prima di avere il tumore avevo un obiettivo in soldi, adesso non me ne frega più niente: erano duecento milioni. Mi sono detto che non ha senso e sai perché? Perché, metti che arrivi a 200, poi vuoi sempre di più. Poi sono 300 e poi 400.

Poi arrivi al miliardo e comunque ti rendi conto che non è quello il fine. Li spendi, li spendi e puoi anche perderli! Il tuo tenore di vita diventa diverso e inizia a spendere in azienda e a fare investimenti.