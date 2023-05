Fabrizio Corona, ospite del podcast Gurulandia, ha parlato di Fedez e Chiara Ferragni, svelando di avere un processo con loro a fine maggio e raccontato alcuni retroscena su Luis Sal sparito da Muschio Selvaggio.

Dopo il boom di Sanremo e il casino che è successo… ora hanno pubblicizzato la nuova serie di The Ferragnez, dicendo che racconteranno la verità ma non lo faranno.

Lui ha un atteggiamento molto strano, fa sempre battute. L’abbiamo visto a Sanremo. Io ho un profilo fake con cui seguo 800 persone, quelle che contano, per capire come fanno comunicazione e capire come cambia il mercato. Li guardo per studiare la loro immagine.

A fine maggio ho un processo a Milano perché Fedez e Chiara Ferragni mi hanno querelato e quindi sarò in tribunale con loro perché ho dato a loro degli ebeti. Quando cag*vo ed ho tirato lo sciacquone.

Poi il retroscena su Luis Sal:

Lei le avrà dato degli aut aut, lui cade in depressione e di colpo scompare, dopo quattro anni, Luis Sal dal podcast. Anche Striscia la Notizia gli ha dato il tapiro. C’è qualcosa che non va. Io non ho detto che sono gay ma evidentemente…

Ma poi sinceramente che cazz* me ne frega di Fedez e Luis Sal? Se questa cosa fosse accaduta 15 anni fa? Poteva valere un 150mila euro. Lui è un personaggio social ma nella carta stampata non funziona. Loro non hanno valore televisivo.