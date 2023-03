Che fine ha fatto Luis Sal? Il creator di video è risultato assente (per la seconda volta consecutiva) da Muschio Selvaggio, il podcast che conduce insieme all’amico Fedez dal 2020.

Che fine ha fatto Luis Sal? Fedez da solo a Muschio Selvaggio: Corona sgancia una bomba

Durante l’ultima puntata Fedez ha condotto in solitaria intervistando Rovazzi, dopo anni di silenzio per via di un brusco litigio che li aveva costretti ad interrompere i rapporti.

Già la settimana scorsa il buon Federico aveva condotto la puntata in solitaria ospitando Cecilia Strada.

In entrambe le occasioni non si è spiegato per quale motivo Luis Sal fosse assente in studio e il silenzio, attorno alla faccenda, regna sovrano.

L’ipotesi che sta prendendo piede è quella della lite (e non sarebbe la prima volta per Fedez…), ma c’è anche chi parla di altro.

Fabrizio Corona, per esempio, giorni fa ha parlato di una presunta relazione segreta tra Fedez e Luis Sal:

Chiara Ferragni ha messo Fedez davanti a un bivio: o lei o Luis Sal. Il rapper ha scelto la moglie, ecco perché nella nuova puntata de Il muschio selvaggio è sparito, senza avviso e preavviso, Luis Sal. Il motivo? Voci in giro dicono che ci sta stata una relazione tra i due.

Pettegolezzi subito smentiti dall’ufficio stampa di Federico.

Tuttavia, pare che Luis non abbia nemmeno fatto gli auguri di compleanno ai figli di Fedez a cui è sempre stato molto legato: amicizia al capolinea?