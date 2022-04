Fedez e Chiara Ferragni su OnlyFans? “Ne abbiamo parlato…”

Fedez, chiacchierando con Belen Rodriguez durante Muschio Selvaggio, ha parlato di OnlyFans, svelando di averne parlato con la moglie Chiara Ferragni.

Belen cosa pensi di OnlyFans? Mi è venuto in mente così perché io e mia moglie ne abbiamo parlato. Chiara vorrebbe pubblicare solo foto dei piedi. Magari i soldi li dà in beneficenza. Non è una perversione… io la trovo una cosa positiva. Se a qualcuno piacciono i piedi non c’è niente di male.

OnlyFans è un po’ il sostitutivo del calendario di una volta. Se la gente dona di più puoi fare delle cose personalizzate. Tipo Bella Thorne ha aperto il suo profilo e in un giorno ha fatto un milione di dollari ma non metteva nudo.