Fedez e Chiara Ferragni hanno superato la crisi stipulando un “accordo”? Secondo le indiscrezioni trapelate dal settimanale Oggi, il momento di sconforto dei Ferragnez sarebbe assolutamente vero ma, dietro, ci potrebbero essere alcuni dettagli emersi solo adesso.

Il settimanale Oggi ha avanzato un’ipotesi precisa: secondo la rivista la ritrovata pace tra Fedez e Chiara Ferragni sarebbe il risultato di un accordo ben preciso stipulato dalla coppia più amata dello showbiz italiano.

A quanto pare ci sarebbe stato una precisa richiesta da parte del buon Federico: no ad alcune frequentazioni. In particolare Fedez avrebbe chiesto a Chiara di “limitare le frequentazioni con alcuni esponenti di spicco legati al mondo della moda”.

Il motivo? Non ci è dato saperlo.

Nel frattempo molti fan della coppia si chiedono il perché dell’improvvisa scomparsa di Luis Sal dal podcast Muschio Selvaggio, co-condotto fino proprio con Fedez (i due avevano ottenuto un grande successo affiancando l’ultima edizione di Sanremo).

Al momento ci sono alcuni tasselli del puzzle che risultano mancanti compresa la “pace fatta” a cui moltissimi sembrano non credere.

Chiara Ferragni mostra i lavori in corso nella nuova casa dei Ferragnez!

L’influencer ha mostrato qualche dettaglio in più dell’interno dell’appartamento in cui andranno a vivere in futuro lei, Fedez e i loro bambini. pic.twitter.com/59dYa7xhh9

— caffeucciosocial (@caffeucciosoc) April 26, 2023