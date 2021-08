Fedez continua a godersi gli ultimi scampoli di vacanza estiva prima di tornare nella sua Milano con la moglie Chiara Ferragni ed i due figli e rimettersi al lavoro a tempo pieno. La vita del rapper, infatti, non si ferma solo a quella del cantante e dell’influencer ma è incluso anche il lavoro di agente con la sua Doom Entertainment. Ma chi sono i talent seguiti dal marito della Ferragni?

Fedez nei panni di agente: i suoi talenti

Vi abbiamo già parlato del rapporto tra Fedez e Marcell Jacobs, oro a Tokyo 2020, basato non solo su un’amicizia ma anche su un legame di natura lavorativa. A quanto pare però sono tanti i volti noti che farebbero parte della scuderia di Fedez, tra cui anche alcuni ex nomi di Uomini e Donne. E’ Giuseppe Candela per Dagospia a svelarlo nella sua ultima rubrica:

Cantante, conduttore, influencer, maître à penser e agente. Fedez “mille” ne pensa per far soldi e la sua Doom Entertainment, fu Newtopia, punta su numerosi talent e di diversa estrazione. I Ferragnez hanno esultato all’oro di Marcell Jacobs per amor di patria ma anche di portafoglio, il campione olimpico dal 2018 fa parte dell’agenzia. E oggi per lui pioggia di richieste televisive, esplosione social e contratti pubblicitari.

La lista però sarebbe lunga e tra i nomi citati da Candela ci sono non solo ex volti del programma di Maria De Filippi ma anche sportivi, influencer e cantanti: