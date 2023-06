Federico Nicotera e Carola Carpanelli si sono lasciati? Dopo la scelta di Uomini e Donne pareva che la coppia stesse andando d’amore e d’accordo, ed invece…

Federico Nicotera e Carola Carpanelli si sono lasciati

Carola, proprio alcuni giorni fa, aveva chiesto ai fan di rispettare la loro privacy per via del momento difficile che stava attraverso con Federico.

Anche l’ex tronista di Uomini e Donne è intervenuto sulla faccenda confermando la rottura con Carola:

Non è una colpa averci creduto. Non mi sono mai nascosto! Me stesso, sempre, con pregi e difetti che avete visto. Questo è! Federico.

Cosa ne pensate?

Il commento di Tina Cipollari

Vista la stagione decisamente deludente del Trono Classico di Uomini e Donne, Tina Cipollari ha commentato la notizia della crisi tra Federico Nicotera e Carola Carpanelli in modo ironico.

A parte Lavinia Mauro e Alessio Corvino, tutti i protagonisti del Trono Classico 2022/2023, da Luca Daffrè a Nicole Santinelli, si sono già lasciati con le loro scelte. “Ma davvero!!!! Non me l’aspettavo, che notizia” ha scritto l’opinionista del dating show in risposta ad un post che annunciava la crisi tra Carola e Federico.

Uomini e Donne, coppie in crisi e smentite: la verità dietro gli ultimi scoop https://t.co/wn4xgFDpQ0#uominiedonne — BlogTivvu.com (@blogtivvu) June 17, 2023

Perché Isabella Ricci e Fabio Mantovani di Uomini e Donne si sono lasciati? Spunta un pettegolezzo #uominiedonne https://t.co/2XSUCtmFud — BlogTivvu.com (@blogtivvu) June 15, 2023