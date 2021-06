Alberto Matano intervistato dal bravo Alessio Poeta tra le pagine di Chi, risponde al pettegolezzo secondo il quale Federica Sciarelli sarebbe arrabbiata con lui per essersi occupato di cronaca nera (in particolar modo del caso di Denise Pipitone) durante La Vita in Diretta.

Federica Sciarelli furiosa con Alberto Matano? Interviene il conduttore

Federica Sciarelli indiavolata con me per la spettacolarizzazione del caso Denise Pipitone? Chiacchiere. Con Federica ci parliamo spesso e tra noi c’è un rapporto di profonda stima e simpatia. Da quando sono passato dal Tg1 alla guida de La Vita in Diretta leggo la qualunque. Durante la pandemia mi collegai con una ragazza giovanissima che aveva perso la mamma per colpa del Covid. Un sito, infischiandosene del dolore e per qualche click in più, intitolò, con una mia foto, “Dramma a La vita in diretta: ho perso mamma per via del Covid”.

Alberto Matano ha parlato pure di Barbara d’Urso:

Cosa ho io che la mia competitor, Barbara D’Urso, non ha? Un’impronta e una matrice diversa. Barbara ha una cifra stilistica unica, brillante, ma senza alcun dubbio molto distante dalla mia. Se mi piace la sua tv? Andando in onda nello stesso orario, non ho mai modo di seguirla, ma le riconosco un rapporto molto interattivo con il pubblico. Unico in tv.

Matano è veramente la rockstar del giornalista educato (così titola l’articolo di Chi che ho adorato).