“Quello mi aspettavo da lui”, Federica Pellegrini torna sul caso Madonia e svela cosa l’ha ferita maggiormente

Federica Pellegrini a Domenica In: stoccate ad Angelo Madonia e riflessioni su Ballando con le Stelle

Mentre su Canale 5 andava in onda una nuova puntata del pomeridiano di Amici 24, l’intervista di Federica Pellegrini a Domenica In su Rai 1 ha attirato l’attenzione del pubblico. Ospite di Mara Venier, la campionessa di nuoto ha raccontato il suo percorso a Ballando con le Stelle, soffermandosi su momenti difficili, l’allontanamento di Angelo Madonia e il ritrovato equilibrio con Pasquale La Rocca.

Federica Pellegrini parla del rapporto turbolento con Angelo Madonia

Durante l’intervista, Federica Pellegrini ha parlato apertamente del complicato rapporto con Angelo Madonia, che è culminato nel suo allontanamento dal programma. L’atleta ha ricordato che il suo percorso nel talent di Milly Carlucci è stato “accidentato e doloroso”, ma che l’arrivo del nuovo maestro, Pasquale La Rocca, le ha permesso di raggiungere la finale.

Federica non ha risparmiato una stoccata a Madonia, raccontando come il danzatore non l’abbia supportata nei momenti più difficili: “A tratti pensavo di avere la soluzione e invece mi è scivolata tra le mani e poi è arrivato Pasquale”.

Questa frase è stata interpretata da molti come una frecciata diretta a Madonia, il cui comportamento distaccato avrebbe portato alla sua esclusione.

L’episodio con Selvaggia Lucarelli e il malessere di Federica

Federica ha poi approfondito quanto accaduto durante una serata in cui Angelo Madonia ha avuto un’accesa discussione con Selvaggia Lucarelli.

La nuotatrice ha minimizzato l’impatto di quell’episodio su di lei, ma ha sottolineato un momento che l’ha profondamente ferita: “La cosa che più mi ha fatto male è quando Angelo ha detto ‘non è la mia competizione’ davanti alla giuria. Mi sono sentita sola, ho pensato ‘abbiamo passato due mesi a fare cosa?’”.

Questa affermazione avrebbe spinto Federica a mettere in discussione la sua stessa presenza nel programma.

Le aspettative deluse e l’addio di Madonia

Federica Pellegrini si aspettava un confronto con Madonia dopo la puntata, ma questo non è mai avvenuto: “Mi aspettavo che venisse da me a parlarne, ma non l’ha fatto. Poi è arrivata la decisione del programma”.

L’atleta ha spiegato che questa mancanza di comunicazione ha segnato definitivamente la loro collaborazione.

Verso la finale con Pasquale La Rocca

Nonostante le difficoltà iniziali, Federica Pellegrini ha trovato in Pasquale La Rocca il partner ideale per concludere il suo percorso a Ballando con le Stelle. La finale si avvicina, e la “Divina” è considerata una delle principali candidate alla vittoria.

L’intervista ha sollevato una domanda tra i fan del programma: ci sarà una replica da parte di Angelo Madonia? Il ballerino non ha ancora commentato le dichiarazioni di Federica, ma la polemica è tutt’altro che chiusa.