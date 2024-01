Federica Pellegrini è diventata mamma. La ex reginetta del nuoto e il suo compagno Matteo Giunta hanno dato la notizia su tutti i social con una foto super trendy, dove si mostrano insieme alla loro piccola, venuta alla luce nella vivace Verona.

Come si chiama la figlia di Federica Pellegrini e Matteo Giunta? Il primo post da mamma

“Abbiamo superato un paio di giorni un po’ agitati… Finalmente sei qui!”, hanno scritto i due, condividendo con i loro followers tutta la loro felicità.

Dopo un po’ di mistero, hanno anche svelato il nome della bambina, conosciuta fino ad ora come “Meringa”: è la deliziosa Matilde.

Federica Pellegrini ha fatto il grande debutto come mamma su Instagram, annunciando la venuta al mondo della sua bimba e postando la prima foto con la piccola Matilde tra le braccia.

Il viso stanco ma raggiante di felicità, con la cuffietta rosa della neonata che spunta timidamente, mentre la mano della mamma le copre il viso.

Accanto a loro, Matteo Giunta con gli occhi lucidi. I loro sorrisi trasmettono tutta la gioia e l’emozione di diventare finalmente genitori.

“Grazie agli angeli che ci hanno assistito in questo percorso, Titty, Marcello, Giada, Alessandra, Massimo e a tutto il team dell’ospedale Sacro Cuore”, hanno scritto con riconoscenza.

Oltre ai quattro bulldog francesi, Vanessa, Rocky, Bianca e Cesare, la coppia è ora circondata dall’amore della piccola.

La campionessa di nuoto aveva già confessato il legame speciale con i suoi cani in un post: “Non so cosa sarà… Non so come sarete voi… Ma in questo periodo non mi lasciate mai sola”.