Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi sono tra le coppie più apprezzate che si sono formate nella Casa del Grande Fratello Vip in sette edizioni in chiave “famosa”.

Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi dopo il GF Vip

Per via del loro “basso profilo”, gli estimatori li apprezzano fortemente e li giudicano molto forti, amabili e solidi. La modella, recentemente da Novella 2000, ha raccontato come procede la storia con Gianmaria a due anni di distanza dal GF Vip.

Federica ha svelato di essersi trasferita da Napoli a Milano per amore:

Gianmaria è molto geloso, ma tende a non farlo notare. Mentre io lo ammetto, sono gelosissima. Girava voce di un bebè. Non sono mai stata incinta di Gianmaria. Un bimbo non mi dispiacerebbe, ma per il momento non ci stiamo pensando. Matrimonio? Mi sono già sposata tante volte per finta da modella, lavorando nel wedding, per cui ho sempre desiderato provare quell’emozione nella realtà.. Staremo a vedere.

La Calemme ha parlato anche dei suoi progetti futuri:

Ora continuo il lavoro da modella, ma il mio sogno è diventare attrice e sto seguendo un laboratorio cinematografico. Sono già usciti due film cui ho preso parte.

E per quanto riguarda il rapporto con gli hater, la ex concorrente del Grande Fratello Vip racconta:

Oltre ai complimenti ci sono tantissimi hater. Con il tempo ci fa il callo, e a volte fa piacere ricevere una critica che è un modo per confrontarmi con gli altri. Molta gente non ammette che Gianmaria ed io abbiamo anche vite separate: il lavoro, gli impegni, qualche uscita con gli amici, tutte cose normali, ma ciò non significa che ci vogliamo lasciare.