Federica Calemme ospite di Casa SDL ha parlato della sua storia con Gianmaria Antinolfi ed ha “stroncato” un po’ l’attuale edizione del Grande Fratello considerandola “noiosa” dopo il cambiamento.

Come va con Gianmaria? Bene, bene va tutto benissimo… a dicembre festeggiamo due anni. I difetti di Gianmaria? Ne ha pochi anche se è un po’ troppo organizzato e perfettino però per il resto è meraviglioso, non ha difetti. Il matrimonio ed i figli? Se ne sta parlando un po’ di più però piano piano… vediamo.

Forse il matrimonio è troppo importante come anche il figlio d’altronde ma ne stiamo parlando. Una cosa è dirlo e un’altra farlo quindi… work in progress.

Se abbiamo ancora degli hater? Sì, certo. Come reagisco? Io li amo… a me piace proprio ricevere commenti negativi e rispondo pure. Commentano pure la coppia perché non mettiamo storie insieme.