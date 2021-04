Fariba Tehrani ha tentato di smascherare il gruppo non avendo digerito per niente la nomination nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi. Dopo una lite con Gilles Rocca e Valentina Persia, Fariba ha vuotato il sacco con Paul Gascoigne riferendo l’intenzione degli altri naufraghi di nominarlo in massa.

Fariba Tehrani sbugiarda il gruppo con Paul Gascoigne

Fariba ha così deciso di recarsi dall’ex campione di calcio e svelargli cosa avrebbero avuto intenzione di fare gli altri naufraghi:

L’altro ieri c’erano Angela, Gilles, Valentina che dicevano che dici sempre le parolacce, che non fai niente. Avevano detto: ‘Questa volta votiamo Brando e lo facciamo fuori e la prossima volta votiamo Paul.

Paul dal canto suo non si sarebbe scomposto più di tanto, mostrandosi disinteressato anche dalla possibile nomination futura. Roberto Ciufoli gli ha prontamente sottilineato che quanto detto da la Tehrani sarebbe solo una bugia. Ad intervenire è stato anche Gilles Rocca che ha tuonato contro la mamma di Giulia Salemi:

Fariba ha detto che ti volevo nominare? Io stavo dormendo Paul. Nessuno ha mai negato che Paul, andando avanti nel gioco, potrebbe essere una persona nominabile, ma non è mai stato detto, per quanto mi riguarda: ‘Voglio nominare Paul’ o ‘Sto pensando di nominare Paul’. Fariba è molto bugiarda. Io detesto le bugie e le persone bugiarde.

Paula a quanto pare avrebbe dato credito alla versione del naufrago, abbracciandolo.