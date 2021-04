Valentina Persia vincitrice de L’Isola dei Famosi? Secondo Tommaso Zorzi e Alfonso Signorini la risposta è sì. Durante Il Punto Z che andrà in onda oggi, questa rivelazione ha fatto in modo di “consacrare” i primi preferiti dell’opinionista del reality show.

Isola dei Famosi, vincitore: Valentina Persia in pole position?

“La mia vincitrice è Valentina”, ha affermato Zorzi nella insolita veste di “ospite” del suo programma. Ed infatti l’amico Francesco Oppini ha preso le redini dello show sul web, chiedendogli il suo preferito dell‘Isola dei Famosi attualmente in onda.

Anche Alfonso Signorini ha espresso la sua preferenza a tal proposito:

Sono indeciso tra Brando Giorgi e Valentina Persia.

Proprio la Persia questa settimana è in nomination insieme a Fariba e Roberto Ciufoli e potrebbe essere eliminata dal gioco (nonostante la seconda possibilità sull’Isola capitanata dalle tre amazzoni)

Noi abbiamo avuto dei dubbi fin dalle prime battute e continua ad essere un personaggio un po’ “ambiguo”. Per L’Isola dei Famosi, comunque, data la scarsità delle dinamiche, potrebbe funzionare ancora per qualche settimane se non si trasformerà presto in una presenza negativa (e, visto l’andazzo, pare muoversi verso quella direzione).

Voi cosa ne pensate?