Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono tra le coppie più amate del Grande Fratello Vip. Intervistata tra le pagine del settimanale Nuovo, mamma Fariba si è sbilanciata sulle possibili nozze.

Non ne so nulla, ma fosse vero io ne sarei davvero molto felice. Pierpaolo? E’ il genero perfetto, di lui mi piace tutto: è un ragazzo rispettoso, educato e sa come far ridere mia figlia… Per le nozze direi a Giulia di affidarsi ad un wedding planner. Dopo il sì le consiglierei di avere pazienza e di non dare mai per scontato suo marito.