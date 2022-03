Fabrizio Corona, ex re dei paparazzi, è momentaneamente “scomparso” da Instagram. Il noto imprenditore di origini catanesi, sempre molto attivo sui social, questa volta sarebbe andato incontro a presunte violazioni delle linee guida di Instagram e per questo sarebbe stato bannato.

In tanti, oggi, si sarebbero accorti dell’assenza di Fabrizio Corona su Instagram. Molto attivo attraverso le sue Instagram Stories, nelle ultime settimane aveva condiviso numerose notizie, video inclusi, relativi alla delicata situazione in Ucraina.

Tra un articolo ed un altro non mancavano sue Stories personali con commenti su vari personaggi pubblici ed appartenenti al mondo del gossip, in riferimento ai quali Corona era solito esprimere il suo parere spesso dissacrante.

Ma cosa è successo questa volta? Al momento non ci è dato saperlo, ma nel frattempo Amedeo Venza, attraverso le sue Instagram Stories, ha segnalato la scomparsa del profilo di Fabrizio commentando:

A seguito di numerose denunce, segnalazioni, ecc ecc, il profilo di Fabrizio Corona è stato bannato. Con i social non si scherza. E presto ne verranno bannati tanti altri che in maniera pesante e a tratti violenta trattano argomenti di cose e persone che a loro non dovrebbero assolutamente riguardare!