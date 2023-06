Fabrizio Corona, tramite il suo seguitissimo profilo di Telegram, ha condiviso una mail che ha ricevuto in merito ad una segnalazione su Luca Salatino alla prese con una ipotetica nuova fidanzata.

Corona non pubblica una news su Luca Salatino: ecco il motivo

“Gentile Fabrizio Corona, mi rivolgo a lei in merito a una proposta di vendita di alcune foto che potrebbero essere di suo interesse. Le immagini ritraggono Luca Salatino mentre si bacia con una ragazza ai Fori Imperiali di Roma”, scrive l’insider al re dei paparazzi.

Poi la mail prosegue:

Queste foto sono di grande valore poiché catturano un momento intimo e significativo di una figura pubblica come Luca Salatino. Sono sicuro che potrebbero suscitare l’interesse di molti, sia per il loro contenuto che per l’attualità della persona coinvolta.

Durante il GF VIP Luca Salatino era ancora fidanzato con Soraia Allam, motivo per il quale dopo svariate crisi di pianto ha dovuto abbandonare il reality per tornare dalla sua fidanzata.