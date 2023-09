Fabrizio Corona sgancia una bomba, Morgan e il cachet di X Factor in beneficenza: ecco come stanno le cose

Morgan, dopo lo scivolone omofobo durante un concerto in Sicilia, ha deciso di devolvere metà del suo cachet di X Factor in beneficenza. In queste ore, proprio Fabrizio Corona, avrebbe svelato la possibile verità “incastrando” il cantautore di Monza.

Morgan durante la conferenza stampa di X Factor ha nuovamente chiesto scusa per l’accaduto: “Le parole sono molto importanti, io credo nelle parole ed è per questo che ho voluto fare un gesto concreto perché le parole possono offendere e ferire, essere armi pesanti e siccome me ne rendo conto ho voluto dare concretezza alle mie scuse”.

Metà del suo cachet per XF è stato devoluto a Casa Arcobaleno, associazione che si occupa a Milano di accogliere i ragazzi che sono stati rifiutati dalle famiglie dopo che hanno fatto coming out. Con la cifra devoluta saranno ristrutturati 4 appartamenti.

Tuttavia, secondo Fabrizio Corona, Morgan sarebbe stato “costretto” dalla produzione:

Settimana scorsa ho chiamato personalmente il mio amico Morgan, con cui condivido demoni, pensieri e follie e gli ho detto “Ma scusa, primi dici una cosa che pensi e poi chiedi scusa con la coda tra le gambe, per paura di perdere il lavoro?”. Risposta di Morgan: “Sì Fabrizio, mi hanno obbligato, ho bisogno di soldi, sono disperato sennò mi avrebbero cacciato.” Ora, noi capiamo tutto e accettiamo tutto, ma già X Factor, che a parte Fedez, che questo mestiere lo sa fare, ha e ha avuto nelle ultime edizioni dei conduttori-insegnanti-opinionisti incapaci. Ha già perso Asia Argento che è stata forse, anzi, sicuramente, il personaggio più forte che X Factor abbia mai avuto, obbliga Marco Castoldi, in base a nessun principio di legge, ma una moda, a dover devolvere obbligatoriamente il 50% del cachet in beneficenza e a rinnegare, umiliandosi, ciò che ha detto. Dove ca**o è finita la libertà di espressione? Io non l’avrei mai fatto.