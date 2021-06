Fabrizio Corona nell’ultimo periodo avrebbe ritrovato la sua serenità almeno da un punto di vista sentimentale. In questi ultimi giorni, infatti, si rincorrono le indiscrezioni che lo vedrebbero felicemente in coppia con l’ex volto di Uomini e Donne, Sophie Codegoni. Eppure nella sua vita sarebbe tornata una ex importante…

Fabrizio Corona, pace con Nina Moric: ora c’è Sophie Codegoni

Secondo quanto riferisce oggi Libero, in un articolo di Francesco Fredella, Fabrizio Corona si sarebbe riavvicinato alla ex moglie Nina Moric dopo il tumultuoso passato recente. I due starebbero sempre più vicini e stando alle indiscrezioni avrebbero deciso di riappacificarsi per il bene del figlio Carlos. Scrive in merito il buon Fredella:

Niente più battaglie e niente più liti in tribunale, adesso sono ritornati sereni come un tempo. Ma sempre ex restano: nessun colpo di fulmine. Sempre secondo rumors giunti alle nostre orecchie, Nina e Fabrizio sono stati fotografati a Milano insieme: siamo in grado di anticiparvi la notizia prima degli altri giornali.

Ma c’è di più. Il giornalista di Libero prosegue con le sue indiscrezioni su Corona svelando che l’ex re dei paparazzi e l’ex moglie avevano deciso di riprovarci ma tutto sarebbe poi precipitato. Sarebbero subentrati problemi ma adesso sembra fortunatamente essere tornato il sereno.

Adesso però Fabrizio sembra essere nuovamente sereno poiché ci sarebbe una nuova donna nella sua vita. Si legge in merito:

Corona, che sta scontando la pena ai domiciliari, è fidanzato con una ex di Uomini e donne: si tratta di Sophie Codegoni, 19 anni. Bella come il sole. Da rumors vive nella nuova casa di Corona, il quartier generale dove l’ex re dei paparazzi si è rimesso in pista con il suo lavoro di agente dei vip.