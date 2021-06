Fabrizio Corona e Sophie Codegoni stanno insieme? Gli indizi social

Fabrizio Corona e Sophie Codegoni stanno insieme? Una serie di indizi social e le parole dell’ex re dei paparazzi sembrerebbero confermare l’indiscrezione, lanciata nelle passate ore anche dal portale Very Inutil People che ha documentato il tutto con una serie di scatti presi dai profili dei due diretti interessati ed un video eloquente.

Fabrizio Corona e Sophie Codegoni fidanzati?

Da diverse settimane si rincorre il gossip relativo ad una presunta liaison tra l’ex tronista di Uomini e Donne e l’imprenditore ed ex re dei paparazzi. Gossip che ora potrebbero trovare conferma. Solo nei giorni scorsi in tanti avevano notato la presenza della Codegoni in casa di Fabrizio Corona.

Una serie di Instagram Stories l’avevano immortalata prima nella sua casa di Milano e poi nella sua auto, senza però che Sophie ne parlasse mai esplicitamente. Lo scorso 12 giugno, inoltre, l’ex tronista sarebbe apparsa in uno scatto dell’ex gieffina Lucia Bramieri che sembra giungere esattamente dalla casa di Corona.

Se finora queste erano state definite delle pure coincidenze social, ecco che nelle passate ore Sophie Codegoni compare nuovamente in casa di Fabrizio Corona, mentre quest’ultimo è intento a discutere con alcuni poliziotti sopraggiunti nella sua abitazione per dei controlli.

Su Instagram Corona viene ripreso mentre parla con le forze dell’ordine e proprio in merito alle persone presenti nell’appartamento dice “la mia fidanzata e convivente”. Si riferisce a Sophie? Secondo il portale di gossip, a questo punto, non ci sarebbero più dubbi.