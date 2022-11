Fabrizio Corona: “Sempre denunciato in coppia”, non solo i Ferragnez, spuntano i nomi celebri

Fabrizio Corona è stato un vero e proprio fiume in piena nel corso della sua ospitata in una tv privata sul Canale 21 dove ha rivelato alcuni aspetti inediti anche sulla celebre e chiacchierata separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Scherzando con il conduttore Peppe Iodice ha parlato anche della sua attuale condizione e dei suoi passati guai con la giustizia.

Fabrizio Corona, retroscena sui processi

Fabrizio Corona ha dimostrato di saper tenere perfettamente l’attenzione su di sé e di sapersi muovere con grande maestria su un palcoscenico. Con estrema ironia ed autoironia ha commentato: “Non so cosa sta succedendo, sono anni che non vado più in carcere. Come mai? Non lo so, sono cambiate le cose. Ormai praticamente sono libero. Sono dentro gli innocenti. Fanno le serie ispirate ai detenuti, vedi Mare Fuori”.

Corona ha poi parlato dei famosi soldi nel controsoffitto, scherzando con il conduttore e svelando però di essere diventato così bravo da essere stato assolto in quasi tutti i processi che aveva in corso. Ed anche in questo caso non sono mancati i retroscena:

Negli ultimi anni ho avuto venti assoluzioni nei venti processi che avevo, ancora ne ho cinque-sei di cui uno con Wanda Nara e Icardi. Uno con Chiara Ferragni e Fedez. Non sono mai stato denunciato da persone single. Uno da Al Bano e Romina, uno dalla De Filippi e Costanzo…

