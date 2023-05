Mentre Lucianina ha scelto di salutare la Rai nel suo metodo tradizionale, ovvero con l’ultima letterina di Che tempo che fa (con tanto di frecciatina finale a Matteo Salvini), Fabio Fazio è intervenuto quasi in contemporanea con il suo saluto, prima di trasferirsi, a partire dalla prossima stagione tv, sul Nove.

Fabio Fazio, i saluti finali a Che tempo che fa

Se in un primo momento Fabio Fazio ha messo da parte l’argomento saluti, ad un certo punto è stato ormai inevitabile non affrontarlo. E così il conduttore di Che tempo che fa ha deciso di partire dai ringraziamenti, non senza – anche in questo caso – frecciatine:

Vorrei anche dire grazie a tutti quelli che si sono fatti sentire in questi giorni. Voglio dire grazie soprattutto a Rosanna Pastore che cura questo programma, Silvia Calandrelli direttrice Rai Cultura, che in questi mesi hanno cercato una soluzione aspettando segnali da Giove o da Marte che non sono arrivati.

Dalle sue dichiarazioni Fazio ha lasciato trapelare tutta l’attesa che ha preceduto questo momento. Il conduttore ha certamento aspettato di avere un contatto con la Rai in vista di un possibile rinnovo del contratto che ovviamente non c’è stato:

Come diceva Luciana, grazie alla Rai che è la Tv di tutti, anche la mia. Proprio in questi giorni, 40 anni fa, facevo il provino e incredibilmente mi presero. Da quel giorno chiamai Bruno Voglino “mamma” e l’ultimo grazie va a lui. Se mi permettete vorrei dire che dopo quel provino andai a fare l’imitatore a Pronto Raffaella, il cuore mi batteva durante la sigla.

Ovviamente la chiosa è dedicata proprio al pubblico, che in tutti questi anni è rimasto al fianco di Fazio: