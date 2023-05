C’è anche il saluto di Luciana Littizzetto sotto forma di letterina, a fare da sfondo alla chiusura di Che tempo che fa. Nella prima serata di ieri è andata in onda l’ultima puntata del popolare talk. Ovviamente in occasione di un appuntamento così importante non potevano mancare i saluti dei due conduttori al pubblico fedele che per anni li ha seguiti con grande affetto.

Luciana Littizzetto e la letterina a Che tempo che fa

L’ultima letterina di Luciana Littizzetto scritta in occasione dell’appuntamento finale di Che tempo che fa è indirizzata, neanche a dirlo, alla Rai. E’ con questa che la comica e spalla destra di Fabio Fazio ha salutato il suo pubblico prima del loro passaggio a Nove:

Cara Rai, sei partita con un canale e ora ne hai più di Venezia, non hai più le annunciatrici e nemmeno la Annunziata. Eccoci arrivati alla fine della nostra relazione. È finita, non abbiamo superato la crisi del settimo governo. Quando mi hai assunta al governo c’era la destra, si parlava di condoni e il mondo era in guerra, quante cose sono cambiate! Che peccato andare via proprio adesso che in guardiola hanno imparato a scrivere il mio cognome. Quando sono arrivata Don Matteo non era nemmeno in seminario.

Nella lunga lettera di Luciana Littizzetto, la comica ha voluto ricordare i momenti salienti della sua esperienza al fianco di Fabio Fazio:

Anche Fabio ti deve tanto, lo hai assunto come imitatore e pur di non sentirlo più imitare gli hai affidato tanti programmi. Sono stati anni belli, ogni tanto pestavamo qualche merd*ne e ci spostavi da rete a rete, ma abbiamo resistito soprattutto grazie a tanti spettatori che ci vogliono bene. Il mio ricordo di te sarà sempre felice, perché per me non sei la parte politica di turno che ti rappresenta, ma tutti i volti che ti hanno caratterizzata, da Baudo a Piero Angela, Renzo Arbore, la mia amata Raffaella.

Tra una battuta ed un’altra c’è anche la frecciatina a Matteo Salvini: