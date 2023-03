Attilio Romita sposa la sua Mimmuzza e tra le pagine di Chi Magazine svela ci sarà presente al suo matrimonio tra gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip.

Romita ha svelato di voler sposare Mimmuzza prima di Natale: “Ci sposeremo in chiesa perché il mio precedente matrimonio è stato celebrato soltanto con il rito civile. Quindi la porterò all’altare. Ci sposeremo sicuramente a Bari, la mia città d’origine. Ed è dove viviamo insieme da anni”.

E per quanto riguarda il testimone di nozze, il mezzobusto della TV ha un sogno nel cassetto:

Vorrei Alfonso Signorini come testimone. Il mio sogno sarebbe poi avere come ospite d’onore Sonia Bruganelli (alla quale sono molto legato anche perché mi stava preparando un aereo che le aveva chiesto Maurizio Costanzo).

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha svelato quali vipponi inviterà al matrimonio:

Inviterò Antonino Spinalbese, Daniele Dal Moro e Luca Onestini. Mi piacerebbe anche avere alcuni degli autori del programma, che sono stati ad ascoltarmi spesso quando ero giù di morale. La psicologa Piera, che mi ha dato ottimi consigli (purtroppo non li ho ascoltati), vorrei fosse con me in quella giornata.