Ex Vippone torna ad attaccare il GF Vip: “Vergogna”, ira dopo l’ingresso di Ginevra nella Casa

Un ex concorrente del GF Vip torna a scagliarsi contro il reality e la sua produzione. Il motivo è sempre il medesimo: l’atteggiamento del Grande Fratello e del padrone di casa Alfonso Signorini nei confronti dei Vipponi squalificati. Lui è Stefano Bettarini e da diverse edizioni ormai ribadisce i ‘due pesi e due misure’ dopo la sua squalifica.

Stefano Bettarini contro il GF Vip: Ginevra Lamborghini nel mirino

A finire nel mirino dell’ex calciatore ed ex Vippone è stata l’ennesima partecipazione in studio, e questa volta anche nella Casa del GF Vip di Ginevra Lamborghini. Nonostante sia stata squalificata a causa delle parole pro bullismo pronunciate nei confronti di Marco Bellavia e che avrebbero contribuito ad incentivare il suo abbandono, la Lamborghini continua ad essere protagonista del reality.

Ieri sera, nello specifico, è entrata nella Casa per un confronto a tratti romantico con Antonino Spinalbese e proprio mentre andava in scena l’incontro, Stefano Bettarini esprimeva via social tutta la sua ira:

Non è tanto triste chi dice una menzogna, ma chi, dopo che lo scopri, nemmeno si vergogna. Grande Fratello Vip, eliminati in studio e ritorno a casa a più riprese.

L’ex Vippone ha sottolineato soprattutto la parola “vergogna” rispetto alla possibilità concessa a Ginevra di fare ritorno nel reality dal quale è stata squalificata.

Stefano Bettarini era stato squalificato dal GF Vip dopo aver pronunciato una bestemmia e da allora non era stato più ammesso nel reality. Di conseguenza era sempre intervenuto evidenziando le presunte ingiustizie.