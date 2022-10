Ginevra Lamborghini, dopo il faccia a faccia con Antonino Spinalbese (che le chiedeva degli aggiornamenti), ha svelato in diretta al Grande Fratello Vip come vanno le cose con la sorella Elettra.

“Se ci siamo viste oppure sentite? No, però ho una sensazione che qualcosa stia andando, le cose si stanno sistemando. Piano piano, per me è già tantissimo”, ha svelato Ginevra dopo una esplicita domanda di Signorini.

Già ospite di Casa Chi, la Lamborghini aveva parlato di qualche timido passo in avanti:

Sono sicura che non ha esultato per la mia squalifica, perché in realtà lo so. Qualche piccolo uccellino di famiglia mi ha comunicato una vicinanza alla mia situazione. Sono contenta di aver aperto quantomeno un piccolo spiraglio, e so che da li si può lavorare. Non tutti i mali vengono per nuocere!