Durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta aveva avuto modo di parlare spesso dei tradimenti (o presunti tali) subiti quando era ancora in coppia all’ex marito Amedeo Goria. Sebbene siano passati svariati anni da allora, la Ruta è tornata a parlare di corna anche durante una recente intervista tra le pagine del Corriere della Sera.

Sebbene quello tra Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria sia stato un matrimonio d’amore, nel corso della loro relazione non sono mancati i tradimenti, come ammesso dallo stesso giornalista:

Di sicuro è stato un matrimonio d’amore. Con il senno di poi avrei dovuto chiudere anche il terzo occhio per non vedere le sue marachelle, specie quando partiva in trasferta con le squadre. Erano ingenuità, dovute alla sua insicurezza cronica, ma allora le ho vissute come un affronto e a un certo punto non ho più perdonato.