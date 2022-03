Marta Pasqualato, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, oggi è un medico di base e lavora a Martellago nel Veneziano e per l’amore del suo lavoro e dei pazienti che segue con dedizione, ha anche detto di “no” al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini.

Gli affezionati estimatori di Uomini e Donne ricorderanno Marta Pasqualato come corteggiatrice di Nicolò Brigante nel 2018 (all’epoca il tronista ha scelto Virginia Stablum).

Anche nel corso del dating show era stata subito chiara sul suo futuro lavorativo: “voglio diventare un medico”. E, proprio per questo motivo, ha rifiutato pure il GF Vip: “Quel mondo mi mette un’ansia pazzesca”.

Intervistata dal Corriere della Sera, Marta racconta il suo lavoro di oggi. E’ un medico di famiglia ed ha in cura 1380 pazienti a Martellago nel Veneziano:

Il posto in cui sono rimarrà vacante. Spero di poter rimanere per dare continuità ai pazienti che seguo, mi sembra giusto per loro. Ho sempre desiderato fare medicina fin da quando ero piccola. Non ho mai desiderato fare altro.

Ho perso mio papà quando avevo 23 anni, 2 anni prima di fare Uomini e Donne, lui non me l’avrebbe mai permesso. Ero a casa con lui, ha avuto un malore improvviso. Per me è stato un trauma, per molti anni non sono riuscita a parlarne, ho ricominciato da poco. E quando l’ho fatto mi sono resa conto che negli ultimi anni ho portato avanti questa cosa per lui. Non ci ho nemmeno pensato a cambiare lavoro.

Mi avevano chiesto di partecipare ad altri programmi, ho anche fatto un provino per il Grande Fratello Vip poi quando mi hanno chiamata ho rifiutato perché volevo fare il medico.