“Imbrogliato” da Alex Belli e Delia Duran. Così “titola” la storia Instagram di Deianira Marzano che aggiunge qualche dettaglio sulla presunta paparazzata fake che il man della factory avrebbe organizzato alle “spalle” di Antonio Medugno (che successivamente è intervenuto in prima persona così come potete vedere nel video in apertura).

Antonio Medugno “imbrogliato” da Alex Belli e Delia Duran?

Antonio Medugno è cascato in un tranello. Il mio manager mi ha chiamato e mi ha detto che Antonio Medugno lo ha chiamato ed era perplesso perché Alex Belli gli aveva dato un appuntamento e in realtà si era presentata Delia che affettuosa lo abbraccia. Così siamo risaliti a tutto: avevano mandato dei paparazzi all’insaputa di Antonio e scattato delle foto perché volevano fare un finto gossip. Alex Fiumara era stato contattato per fare questo gossip e si è rifiutato.

Quella che sembra la trama di un film thriller da mandare in onda alle 23.45 su Rete4, in realtà è il racconto dell’appassionata di gossip che ha richiesto l’intervento di Medugno che, tramite il video che trovate in apertura, ha sommariamente confermato l’accaduto chiamando “Loser” Alex Belli.

Nel frattempo, sulla faccenda è intervenuto proprio il man che su Twitter ha ironizzato: