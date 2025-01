Prima di approdare al Grande Fratello – dove è stata eliminata a sorpresa la scorsa settimana -, Helena Prestes aveva preso parte all’edizione 2023 dell’Isola dei Famosi. Adesso, due ex naufraghi della medesima edizione si scagliano contro di lei.

Si tratta, nel dettaglio, di Marco Mazzoli e Paolo Noise, conduttori dello Zoo di 105, i quali nelle passate ore, proprio in diretta radiofonica, hanno sferrato una serie di bordate contro l’ex gieffina.

Helena, a quanto pare, non starebbe particolarmente simpatica alla coppia Mazzoli-Noise, che in radio hanno commentato:

Al Grande Fratello tra l’altro c’è Helena! Ma che lavoro fa lei? Come chi? Quella che ha fatto L’Isola dei Famosi!

Noise ha ironizzato, facendo riferimento alla sua esperienza nella Casa:

Mazzoli ha quindi rincarato la dose:

No, ma una roba imbarazzante. Ho visto solo dieci minuti, poi ho detto a mia moglie ‘ti prego cambia che mi viene da vomitare’. Si tirano le cose in faccia? Ma non lo so…