L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi 14, Virginia Mihajlovic, è incinta del suo primo figlio ed ha voluto comunicare in modo originale e particolarmente emozionante la lieta notizia. La giovane figlia di Sinisa Mihajlovic con un video ha svelato ai suoi follower qual è stata la reazione dell’intera famiglia, a partire dal padre.

Ex naufraga dell’Isola è incinta: ecco la reazione della famiglia

Il primo ad essere messo al corrente della gravidanza in corso dell’ex naufraga – Virginia prese parte al reality ambientato in Honduras insieme alla sorella Viktorija – è stato proprio il fidanzato della giovane Mihajlovic, il calciatore del Pordenone Alessandro Vogliacco.

Ovviamente il compagno non poteva che reagire con le lacrime agli occhi. La futura mamma ha quindi voluto comunicare la notizia anche al resto della famiglia, a partire dal padre Sinisa che dopo un momento di forte incredulità ha reagito anche lui scoppiando in lacrime.

E così via via, tutti i parenti dell’ex naufraga Virginia sono stati informati in maniera particolarmente toccante ovvero con una scatola contenente una tutina o della scarpette da neonato. La Mihajlovic nella didascalia al video ha svelato di essere in attesa di una femminuccia ed ha scritto:

Mentre scrivo queste parole, e riguardo questo video per l’ennesima volta, sono ricoperta da brividi, i brividi più magici mai provati sulla mia pelle. Perché ancora fatico a crederci. Perché ancora non ho ben realizzato che il sogno più grande che avevamo, dal primo giorno insieme, adesso è realtà. Ma infondo l’ho sempre saputo, che saresti stato tu, amore mio, il padre dei miei bambini. Ti abbiamo voluta con tutta la nostra anima e non riesco nemmeno a descrivervi quanta gioia proviamo nel dirvi oggi che diventeremo mamma e papà. Sei così minuscola dentro me, ma sei così grande nei nostri cuori. La nostra vita da quando ci sei, non poteva essere più meravigliosa di così. Ti aspettiamo come si aspettano le sorprese più immense della vita.