Ex moglie e figlia di Teo Mammucari, chi sono Thais Souza Wiggers e Julia

Teo Mammucari, noto conduttore televisivo italiano, ha recentemente espresso alcune considerazioni riguardo la sua carriera e la situazione attuale della televisione: scopriamo tutti i dettagli della sua vita privata, chi sono l’ex moglie Thais Souza Wiggers e la figlia Julia.

Teo Mammucari e Thais Souza Wiggers sono stati insieme dal 2006 al 2009 ed hanno avuto una figlia di nome Julia nata nel 2008. Dopo la sua nascita qualcosa è cambiato nelle loro vite e hanno confermato la fine del loro amore con una separazione non facile da affrontare.

Nonostante ciò, oggi i due vivono un rapporto sereno e c’è chi parla anche di un possibile ritorno di fiamma. Teo Mammucari ha dichiarato: “Ho passato i tre anni più belli della mia vita. Con una donna che ho amato, che amo e che amerò per sempre”.

Dopo la separazione, Thais ha deciso di lasciare l’Italia, creando una crepa nel rapporto con Teo. Tuttavia, insieme, hanno superato questo momento di crisi e difficoltà e dopo la separazione vivono in rapporti sereni.

Chi è Thais

Thais Souza Wiggers è nata a Florianópolis, in Brasile, il 24 ottobre del 1985. Ha iniziato la sua carriera come modella a soli 14 anni, sfilando per importanti marche e nel 2004 ha lavorato con le famose modelle Naomi Campbell e Adriana Lima.

È diventata famosa in Italia quando, nel 2004, ha partecipato allo spot della TIM. Successivamente, è diventata una delle veline di Striscia la Notizia dal 2005 al 2007.

Dopo la fine della relazione con Mammucari, ha avuto una relazione con l’imprenditore Paul Baccaglini dal 2010 al 2018. Attualmente, Thais è molto attiva sui social media e ha un seguito di circa 76 mila followers.