Fisico scolpito e capelli ricci per Umberto D’Aponte, ex marito di Guendalina Tavassi uscito dal carcere dopo aver violato l’ordine restrittivo che gli vietava di avvicinarsi alla sua ex moglie a meno di 500 metri di distanza.

L’ex marito di Guendalina Tavassi torna sui social dopo il carcere

Nelle storie del suo profilo ufficiale di Instagram, D’Aponte compare in perfetta forma, dimagrito e con l’addominale scolpito bene in mostra, come se fosse un influencer qualsiasi. Spazio anche per la nuova acconciatura, tanti riccioli che mostra fiero online mentre saluta i follower.

Ma cosa è accaduto poco prima dell’arresto? La violazione sarebbe accaduta quando Federico Perna, attuale partner della Tavassi, aveva rivelato di aver subito un’aggressione proprio da parte di Umberto all’esterno della scuola del piccolo Salvatore (il secondo genito avuto dalla coppia ai tempi del loro matrimonio).

Il tutto sarebbe avvenuto di fronte alla stessa Guendalina.

Per quanto riguarda l’ordine restrittivo, invece, nascerebbe dalla denuncia dell’ex naufraga dell’Isola dei Famosi dopo numerosi litigi durante i quali il marito l’avrebbe pesantemente aggredita (lei lo accusa di averle spaccato naso e cellulare).

Il tribunale, quindi, lo scorso 30 novembre aveva emesso il divieto di avvicinamento.

Il 19 gennaio 2022, però, Umberto D’Aponte avrebbe violato l’ordine restrittivo, finendo il giorno seguente dritto nel carcere di Rebibbia.

In attesa del processo, l’ex di Guendalina Tavassi ha conquistato gli arresti domiciliari e si gode sui social gli ultimi scampoli di estate.