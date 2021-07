Ex dell’Isola dei Famosi: “Molestata e offesa da estranei”, la brutta avventura con dei “fan”

Brutta disavventura per Miryea Stabile, ex concorrente dell’Isola dei Famosi che si è trovata alle prese con un fan particolarmente fastidioso che le ha provocato una sensazione molto spiacevole.

Miryea Stabile, l’ex dell’Isola dei Famosi: “Molestata e offesa da estranei”

Io sono la prima che gioisce quando mi chiedete le foto perché è una cosa bellissima e sono piena di euforia in quel momento […] E fin qui si tratta di una semplice foto, un boomerang, una domanda, un “come stai’” o un saluto. Nessun problema. Però c’è un limite che si chiama rispetto: sentirmi afferrata sui fianchi contro la mia volontà, abbracciata subito dopo e sempre contro la mia volontà anche volendo andare oltre… assolutamente no. Mi sono sentita molestata e offesa da estranei. E, tutto questo, per una semplice foto.

Questo il racconto di Miryea attraverso Instagram.

Proprio di recente, per quanto riguarda i fan particolarmente esagerati, anche Madame si è espressa in merito venendo criticata dalla rete per un tweet forse fin troppo di “pancia”.

La cantante è nuovamente intervenuta spiegando di essersi sentita a disagio mentre si trovava in una situazione privata insieme alla sua famiglia.

Personalmente, avendo a che fare con alcuni fandom, posso dire che certi sono veramente fastidiosi, molesti e maleducati.

Così facendo non si rendono conto di quanto “sporchino” l’immagine del personaggio che seguono rendendolo insopportabile agli occhi di coloro che non lo conoscono.

