Ex gieffina è una furia, urla in piazza Duomo a Milano: “Ti piacerebbe se ti prendessi a calci nel cu*o?”

L’ex gieffina Guendalina Canessa ha sbottato nelle passate ore per via di un avvenimento di cui è stata direttamente testimone. L’ex di Daniele Interrante, in un video su Instagram ha voluto raccontare ai suoi follower il motivo di tanta ira, che l’avrebbe portata a perdere le staffe tanto da mettersi ad urlare in pieno centro a Milano.

Guendalina Canessa è una furia contro alcuni ragazzini

Nel dettaglio, Guendalina Canessa ha raccontato di aver assistito alle gesta di alcuni ragazzini in piazza Duomo, i quali l’avrebbero fatta non poco arrabbiare. Uno di loro, in particolare, avrebbe preso a calci un piccione. Alla vista di ciò, lei avrebbe iniziato a urlargli contro:

Sono una bestia! C’era questo ragazzino che ha iniziato a prendere a calci un piccione. Voi mi direte, ‘un piccione’. Ca**o no, gli ho detto: ‘Scusami, ti piacerebbe se ti prendessi io a calci nel c**o?’. Io sono stanca di vedere queste cose. Sono stufa, basta. Io rispetto pure i piccioni.

La Canessa ha poi proseguito:

Siete una generazione di bruciati! Mi fate schifo, schifo. Sì, dico a voi ragazzini e ragazzine di me**a. A chi devo dare la colpa? Ai social? A questi video di TikTok di me**a? O devo dare la colpa ai genitori?

È stata la stessa ex gieffina a svelare di essersi messa a urlare in piazza Duomo a Milano. Lo sfogo integrale lo trovate nel video in apertura.