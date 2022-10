Un ex volto storico del Grande Fratello sia nella versione classica (partecipò alla prima edizione) che del GF Vip, nelle passate ore ha annunciato la separazione dalla moglie dopo ben 27 anni di matrimonio. Si tratta di Salvo Veneziano, il celebre pizzaiolo, il quale attraverso il suo profilo Instagram ha fatto ufficialmente sapere della fine del suo matrimonio.

Salvo Veneziano, ex del GF Vip si separa

Un post nel quale Salvo Veneziano, ex concorrente del GF Vip, ha reso noto la fine della storia d’amore con la moglie Giusy Merendino, dopo ben 27 anni d’amore. Nel messaggio inevitabilmente è possibile leggere l’amarezza e il dispiacere per l’inevitabile decisione presa da ciò che si apprende di comune accordo:

Dopo 27 anni purtroppo il mio matrimonio è finito. In comune accordo io e Giusy abbiamo deciso di chiudere definitivamente il nostro matrimonio Le cose belle non durano per sempre. Ma solo nelle favole.