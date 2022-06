Ex del GF Vip, paura per il figlio: “Molto scosso, una persona si è presentata a casa per picchiarlo” – VIDEO

Paura per l’ex concorrente del GF Vip Serena Enardu. Nelle passate ore la donna, oggi influencer, ha messo al corrente i propri follower in merito ad un fatto increscioso che sarebbe capitato a suo figlio Tommaso, 17 anni. Una persona, secondo la Enardu, si sarebbe presentata in casa con cattive intenzioni nei confronti del figlio.

Serena Enardu, paura per il figlio Tommaso

Secondo il racconto dell’ex del GF Vip, una persona sarebbe entrata in casa con l’intento di fare del male al figlio adolescente, Tommaso. Ecco quali sono state le sue parole nelle Instagram Stories (in video completo in apertura):

Sia il mio avvocato che altre persone che mi vogliono bene mi hanno sconsigliato di parlarne sui social, ma voi sapete che io faccio fatica.

Serena Enardu ha spiegato di non farlo per spettacolarizzare ma per condividere, anche le brutte esperienze, al fine di aiutare le persone ad affrontare meglio alcune esperienze non positive.

L’ex volto del GF Vip e prima ancora di Uomini e Donne ha aggiunto:

Mi sono recata a fare la denuncia perché una persona, della quale non farò il nome per ovvi motivi. Anche perché in questa giustizia particolare si passa dalla ragione al torto in un secondo. Comunque una persona squallida, una persona violenta… un essere spregevole che è invisibile nella vita di mio figlio, si è presentato a casa per picchiarlo. E la cosa più assurda è che invece doveva essere l’unica persona nel mondo che lo vuole proteggere. Ma non l’ha mai fatto.

A sostenere Serena ci ha pensato la sorella Elga, presente con lei mentre registrava le Stories. La Enardu ha poi concluso: